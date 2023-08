Hier wohnt man in der Stadt Salzburg am schönsten: Die malerische Mozartstadt in Österreich zieht mit seiner historischen Architektur, der kulturellen Vielfalt und seiner atemberaubenden Landschaft nicht nur viele Tourist:innen in ihren Bann. Viele Einheimische, Studierende und auch Zugereiste arbeiten, lernen und entspannen hier für ihr Leben gerne.

BILD: SN/FREEPIK.COM Mit einer Fülle von charmanten Wohnvierteln bietet die Kulturstadt eine breite Palette für alle „Wohnvorlieben“