Chalets als Alternative

Als Urlaubsdomizile sind Chalets im Tourismus stark nachgefragt. Nun wurden die hochwertigsten Chaletdörfer in Österreich, Bayern und Südtirol ausgezeichnet.

Für manche Raumplaner und Dorfbewohner sind sie ein Albtraum, für die Touristen eine der beliebtesten Unterkünfte: Chalets. Die Plattform Chaletdorf.info hat deshalb erstmals die "besten Chaletdörfer" in zehn unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr suchten mehr als 165.000 Personen nach dem passenden Urlaubsdomizil. In die Auswahl der Sieger kamen nur jene Betriebe, die ihr Chaletdorf besonders engagiert als Tourismusbetrieb führen.

Chaletdörfer: Versteckte Zweitwohnsitze versus erfolgreicher Tourismusbetrieb

Erwin Oberascher, Redaktionsleiter bei Chaletdorf.info, weiß, dass manche Chaletdörfer zu Recht als versteckte Zweitwohnsitze in der Kritik stehen: "Das passiert zum Leidwesen jener Betreiber, deren Chaletdorf kein reines Immobilienprojekt ist, sondern ein wirtschaftlich erfolgreicher Tourismusbetrieb mit einer starken und sehr zufriedenen Zielgruppe."

Viele Chaletdörfer würden Hotelservice auf höchstem Niveau bieten, das touristische Angebot ergänzen und in ihrer Region eine überdurchschnittliche Auslastung erzielen. "Deren Chalets haben nichts mit kalten Betten und Zweitwohnsitzen zu tun. Einige dieser engagierten Betreiber haben wir mit der Auszeichnung vor den Vorhang geholt."

Geräumige Chalets punkten mit privater Atmosphäre und alpinen Ambiente

Die gemütliche und private Atmosphäre der Chalets wird bei Gästen immer beliebter. Ferienchalets liegen oft etwas abgelegen in der Natur und bieten den Gästen die Gelegenheit, sich zurückzuziehen. In den meisten Ferienchalets kann man sich selbst verpflegen und ist unabhängig von Restaurants und Cafés. Dies bietet besonders Familien und Freundeskreisen die Möglichkeit, gemeinsam zu kochen und zu essen. Chalets bieten im Vergleich zu Ferienwohnungen oder Hotelzimmern deutlich mehr Platz. Das reicht von einem großen Wohnbereich über mehrere Schlafzimmer und Bäder, Sauna und Whirlpool bis zu einem privat nutzbaren Garten. "Auch das alpine Lifestyle-Ambiente der typischen Chalets und Hütten wird von vielen als einladend empfunden", weiß Oberascher.

Die Sieger:

Romantik: Chalet Resort zu Kirchwies (Lajen, Eisacktal, Südtirol).

Familie: Feriendorf Holzleb'n (Großarl, Pongau, Salzburg).

Wellness: Almhütten Moll am Haldensee (Grän-Haldensee, Tannheimer Tal, Tirol).

Private Spa: Alpzitt Chalets (Burgberg, Allgäu, Bayern).

Urlaub mit dem Hund: Puradies (Leogang, Pinzgau, Salzburg).

Urlaub am See: Vila Vita Pannonia (Pamhagen, Seewinkel, Burgenland).

Pool: LaPosch (Biberwier, Außerfern, Tirol).

Berge: Hollmann am Berg (Ebene Reichenau, Turracher Höhe, Kärnten).

An der Skipiste: AlpenParks Hagan Lodge Altaussee (Altaussee, Salzkammergut, Steiermark).

Luxus: Aadla Walser-Chalets am Arlberg (Schröcken, Arlberg, Vorarlberg).

IMMOBILIEN IN FERIENREGIONEN

Die Suche nach einer Immobilie in einer beliebten österreichischen Ferienregion wird derzeit gerade wieder attraktiver, weil die Angebotspreise erstmals seit langer Zeit in einzelnen Regionen wieder sinken. Im Durchschnitt sind Eigentumswohnungen in Ferienregionen im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 5724 Euro pro Quadratmeter und die Hauspreise um ein Prozent auf 4316 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Im Schnitt wurden für ein Ferienhaus 518.000 Euro und für die Wohnung im Urlaubsgebiet rund 400.000 Euro verlangt.

In der sowohl im Sommer als auch im Winter stark nachgefragten Region Zell am See sind die Angebotspreise für Häuser wieder unter die 6000-Euro-Grenze gesunken. Im Jahresabstand zahlt man in der Seeregion um elf Prozent weniger und muss aktuell mit 5375 Euro pro Quadratmeter rechnen. Am stärksten war der Rückgang bei Häusern mit 25 Prozent im Gebiet Schladming und rund um den Dachstein, wo ein 120-Quadratmeter-Haus derzeit für rund 370.000 Euro zu erwerben ist. Ebenfalls erschwinglich ist das Eigenheim im nordöstlichen Waldviertel mit durchschnittlich 316.000 Euro. Um bis zu acht Prozent teurer wurden hingegen Feriendomizile am Bodensee, Wörthersee und im Zillertal.

Etwas ruhiger als der Westen ist der Süden Österreichs nicht nur in der Urlaubszeit, sondern auch moderater bei den Immobilienpreisen. In der Steiermark können dauerhafte Unterkünfte im Murtal bereits um 100.000 Euro gefunden werden und auch die Region Graz liegt mit 3916 Euro pro Quadratmeter noch im bezahlbaren Bereich. Im Waldviertel sind die Angebotspreise für Wohnungen im ersten Halbjahr 2023 um fünf Prozent gesunken, rund 350.000 Euro sollte man für die 70-Quadratmeter-Wohnung in dieser Region parat halten. Weniger als im Vorjahr wird derzeit auch in Klagenfurt und der Wörthersee-Region für eine Wohnung verlangt, die aber dennoch mit durchschnittlich 442.600 Euro eher im oberen Preissegment angesiedelt ist. Das gilt auch für Eigentumswohnungen in Zell am See, die trotz einer Preissenkung von zwei Prozent mit einem Quadratmeterpreis von rund 6500 Euro ein höheres Investment erfordern. Am teuersten sind Wohnungen am Bodensee. Rund 470.000 sollte man für 70 Quadratmeter in Seenähe veranschlagen. "Wir sehen erstmals seit Jahren eine uneinheitliche Entwicklung bei den Kaufpreisen. Nach wie vor bleibt jedoch der Süden und Osten günstiger und der Westen hochpreisig", erläutert Markus Dejmek von ImmoScout24.