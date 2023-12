Do-it-yourself-Studie 2023: Heimwerken bleibt im Trend

Neue Werkzeugmodelle mit einheitlichem Akku sind auf dem Vormarsch. 90 Prozent nutzen bereits einen Akkuschrauber - Werkzeugbestand wächst mit der Aufgabe.

Einen Fußboden oder Fliesen zu verlegen, einen Zaun hochzuziehen oder eine Küche einzubauen - über die vergangenen Jahre hinweg zeigte sich, dass immer mehr Menschen selbst zu Hammer, Pinsel und Akkubohrer greifen.

Studie bestätigt: 70 % halten sich für Heimwerkerprofis

Das bestätigt auch eine Studie der internationalen Unternehmensberatung Accenture. Rund 70 Prozent der Bürger halten sich laut aktuellen Statistiken für Heimwerkerprofis beziehungsweise reparieren und basteln gerne.

Doch was sind die richtigen Werkzeuge für welches Heimwerkerprojekt?

"Mehrere Schraubenzieher und Zangen, Phasenprüfer, Schlüsselsatz mit Ratsche, Hammer und Zollstock hat eigentlich jeder in seiner Werkzeugtasche", weiß Philip Maier, Product-Trainer bei Einhell: "Welche speziellen Geräte und Werkzeuge zusätzlich benötigt werden, hängt natürlich mit den Projekten zusammen, die jemand umsetzen möchte. Auf dem Markt ist mittlerweile eine Vielzahl leicht zu handhabender Werkzeuge verfügbar, mit denen sich die verschiedensten Projekte umsetzen lassen." Und mit jedem erfolgreich realisierten Projekt wächst der Werkzeugbestand genauso wie das Können des Heimwerkers.

Grundsätzlich empfehle sich der Einsatz akkubetriebener Geräte, die inzwischen über sehr viel Power verfügten und den kabelgebundenen Alternativen in Sachen Leistung einfach in nichts mehr nachstünden, sagt der Experte. Die Suche nach der nächsten Steckdose wie auch Stolperfallen durch herumliegende Kabel sind damit obsolet. Bei der Wahl der Marke empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass der Akku in mehrere Geräte eingesetzt werden kann.

90 % der Heimwerker nutzen Akkuschrauber

Einen Akkuschrauber nutzen laut der "Do-it-yourself-Studie 2023" bereits mehr als 90 Prozent der Heimwerker. Je nach Bedarf und Anforderung gibt es Mini-Akkuschrauber zum Schrauben, Akku-Bohrschrauber in unterschiedlichsten Größen und Leistungsklassen zum Schrauben und Bohren in Holz, Metall und Kunststoff und Akku-Schlagbohrschrauber, um auch in Beton, Ziegel und Stein zu bohren.

Wer Parkett verlegen oder mit Holz arbeiten möchte, braucht die richtige Säge, etwa eine Kappsäge beziehungsweise eine Zug-Kapp-Gehrungssäge oder auch eine Tischkreissäge. Um Metall und Stein zu bearbeiten, ist ein Winkelschleifer sinnvoll. Maier: "Als Heimwerker braucht man am Anfang nicht alle Werkzeuge, sondern kann je nach Projekt Stück für Stück die eigene Ausstattung erweitern. Wichtig ist nur, bereits mit dem ersten Einkauf grundsätzlich zu überlegen: Will ich kabelgebundene Geräte einsetzen oder entscheide ich mich für Akkuwerkzeuge? Und handelt es sich um ein Markengerät, dessen Akku etwa auch in Gartengeräten genutzt werden kann?"