Im Herbst den Traumgarten auf den Winter vorbereiten

Im Herbst braucht der Garten einiges an Arbeiten. Laub zusammenrechen, Rasen mähen und düngen sowie empfindliche Pflanzen vor Kälte schützen.

Noch steht der Garten in seiner vollen Pracht da. Rosen und Dahlien blühen mit der Kapuzinerkresse um die Wette, so manches Sonnenblumenhaupt neigt sich schwer und mit Samen beladen zur Seite und in den Gemüsebeeten ist Erntezeit. "September ist noch etwas zu früh für die Herbstarbeit, aber wenn es dann kälter wird, sollten wir damit beginnen", rät Eva Mayer von der Baumschule Mayer in Salzburg-Liefering.

Ihr Mann Wolfgang hat den Baumschulbetrieb vor genau 20 Jahren von den Eltern übernommen. Er ist mit Sohn Alexander für den Groß- und Einzelhandel zuständig, Eva Mayer kümmert sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um den Privatverkauf. Das Bemerkenswerte an der Baumschule: Die Mayers ziehen einen Großteil der angebotenen Pflanzen mitten in der Stadt Salzburg.

Ein trockener Herbsttag Mitte Oktober ist ideal für die meisten Aufgaben, die im Herbst anfallen, damit der Traumgarten den viel zu bald kommenden Winter gut übersteht. Nicht nur die Pflanzen brauchen vor dem Winter Pflege, auch Gartengeräte und Zubehör, die Wasser enthalten, müssen geschützt werden. Gartenschläuche, Regentonnen, Wasserleitungen im Freien, Wasserzähler und Gartenpumpen sollten entleert werden, damit gefrierendes Wasser die Geräte nicht beschädigt oder zerstört.