Kaum Bares, wenn's nicht rar ist

Objekte im Konflikt mit dem Artenschutz sind quasi unverkäuflich Pelze beispielsweise. Den Nerzmantel der Oma anzuziehen wollen viele junge Frauen nicht, weil es in erster Linie ein politisches Statement ist, das keiner mehr abgeben will. Und alte Pelze sind darüber hinaus oft nicht mehr kleidsam und entsprechen damit nicht dem persönlichen Bekleidungsgeschmack. Also wohin damit? Oft genug landet das ehemals teure Erbstück dann tatsächlich im Müll. "Pelze nehmen wir nicht", betont deshalb Philipp von Hutten, Leiter der Abteilung Antiquitäten und Möbel beim Dorotheum in Wien. Das gelte auch für alle anderen Objekte, die in Konflikt mit dem Artenschutz kommen könnten, vor allem Elefanten-Elfenbein, auch wenn es historische Stücke sind. "Ein Klavier mit Elfenbeintasten ist de facto unverkäuflich", sagt von Hutten. Was ist sonst noch "out" am Antiquitätenmarkt?

Ein anderes Beispiel für "Absteiger" auf dem Markt ist Bleikristall. Gläser, Vasen, Schüsseln oder Teller aus dem edlen Glas finden sich immer seltener auf den Tischen des Landes. "Wobei es schon noch viele Menschen gibt, die auf Tischkultur Wert legen", sagt Kunsthändler Markus Strassner aus Schärding. Der volle Bleikristallschrank ist dabei aber weniger gefragt, sondern einzelne schöne Stücke als Blickfang. Dennoch: "Der Markt für Bleikristall ist überfüllt", weiß Philipp von Hutten. "Aber vielleicht kommt es wieder einmal?" Das gilt etwa auch für Silberbesteck. Für besondere Anlässe kommt es durchaus noch in Gebrauch. "Allerdings für zwölf und nicht sechs Personen und in einem schönen Kasten. Dann kostet es auch viel Geld", weiß Strassner. Basis ist der reine Silberpreis, also der Materialwert, der bei einem großen Besteckkasten schon einmal 5000 bis 6000 Euro erreichen kann. Doch allein die Tatsache, dass man Silberbesteck nicht in den Geschirrspüler geben kann, macht es doch unpraktisch? "Nicht unbedingt", sagt der Experte. "Man kann Silberbesteck schon in den Geschirrspüler geben, es darf dann nur kein anderes Edelmetall dabei sein." Die Verwendung von edlem Tischgeschirr entspreche auch dem Zeitgeist der Nachhaltigkeit: "Nichts ist so nachhaltig wie Kunst und Antiquitäten."

Was ist sonst noch "out"? Von Hutten: "Stilmöbel, also Neu auf Alt gemacht, oder auch das schwerfällige Herrenzimmer aus den Dreißigern." Sammlerdinge, die extra für einen Anlass produziert wurden, etwa Weihnachtsteller von einem Porzellanhersteller, sind ebenso Ladenhüter wie Zinngegenstände. Dinge mit Geschichte lassen sich trotzdem verkaufen Jedoch ließen sich manche dieser Dinge verkaufen, wenn es eine Geschichte dazu gibt, sagt von Hutten. So habe er jüngst zwei Mal einen ganzen Hausstand versteigern können, der aus prominentem Ursprung stammte. "Eine gebrauchte silberne Haarbürste ist allein schon aus hygienischen Gründen eigentlich nicht verkaufbar. Wenn es die von Sisi ist, hingegen schon", erklärt der Experte. Es müssten also immer besondere Stücke sein, für die sich dann auch Käufer finden, betonen Strassner und von Hutten unisono. Viele der Entwicklungen hätten auch mit dem Aufkommen des Internets zu tun, sagt der Dorotheum-Experte. "Dadurch lassen sich weltweit Dinge suchen und erwerben, was ganze Teilmärkte hierzulande ruiniert hat." Eine Auswertung der Plattform Willhaben bestätigt allerdings die großen Trends: So gab es hier 2022 bei Bleikristall einen Einbruch um 30 Prozent bei den Suchanfragen. Gewonnen haben im Vergleich zu 2018 Kunsthandwerk aus der Wiener Werkstätte, Mid-Century-Design, Jugendstilobjekte (plus 50 Prozent!), Thonet-Sessel, aber auch Bauernschränke, die eine Zeit lang "out" waren. Schuco-Modellspielzeug oder Stücke der bekannten Porzellanhersteller sind immer gefragt.

