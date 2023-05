Mietergenossenschaften: Berliner Verhältnisse

Derzeit aktuell ist bei der SelbstBau das Projekt Kastanienallee 12, das in vier Häusern (drei davon im Innenhof) über rund 50 Wohneinheiten verfügt. Betritt man den Innenhof, wird das Ausmaß der Sanierung erst offensichtlich: vom Kohlenstaub aus den DDR-Jahrzehnten eingefärbte braune Stuckfassaden, ein Sammelsurium von neuen und alten Fenstertypen, in den Erdgeschoßen die Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern und Wohnungen mit WC am Gang und Kohleheizung. "Substandard" würde den derzeitigen Zustand nur unzureichend definieren. Doch die Mieterinitiative ist rege und möchte diese Wohnanlage als Refugium inmitten des gentrifizierten Prenzlauer Bergs erhalten. Dass das keine einfache Aufgabe wird, ist selbst für den Laien sichtbar.

Nicht nur um abgewohnte Häuser, sondern auch um neue Projekte kümmert sich eine weitere dieser "jungen Genossenschaften", die im Jahr 2000 gegründete Ostseeplatz e. G. Sie hat auf einer Fläche, die als nicht bebaubar galt, einen mehrstöckigen Holzwohnbau realisiert.

An der Lynarstraße entstand auf einem schmalen Grundstück neben Bahn/U-Bahn und in Sichtweite von Industrieanlagen ein lebenswertes Gebäude. Schallschutz hilft gegen den Lärm, dafür wurden natürliche Belüftungen der Räume, im obersten Geschoß via Fassadenlüftung, eingebaut. Die Wohnräume wurden zu "Clustern" zusammengefasst, die auch über Gemeinschaftsräume verfügen. Dank Trockenbau lassen sich die Grundrisse der Wohneinheiten auch nachträglich relativ einfach verändern. Für die Gewerberäumlichkeiten im Erdgeschoß wurden Einrichtungen wie die Diakonie gewonnen, es gibt sogar eine eigene betreute "Demenz-WG". Die Clustergruppen haben auch das Belegungsrecht, wenn jemand auszieht, und nicht die Genossenschaftsleitung.

Die Mieten liegen in dem Neubau bei 8,50 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Jährlich wird das Haushaltseinkommen kontrolliert, wer mehr verdient, muss auch mehr zahlen. Wichtig ist, dass die Wohnkosten nie über die Marke von 30 Prozent des Gesamteinkommens steigen.

Genossenschaftsinitiativen im Gewerbebereich

Initiativen wie jene der drei erwähnten Genossenschaften beschränken sich übrigens nicht nur auf das Wohnen. Mit der GidaK existiert inmitten von Berlin auch eines von nur zwei deutschlandweiten genossenschaftlichen Projekten im Bereich Gewerbe. 1995 gegründet, hat die GidaK bis 2003 das Gelände der alten Königstadtbrauerei in der Saarbrückner Straße übernommen und schrittweise revitalisiert. Wie bei den Wohnbauten sind auch hier die "Mieter" die Genossenschafter. 2006 wurde das "Haus B" als erstes fertiggestellt. Im Erdgeschoß gibt es produzierendes Gewerbe, das damit preisgünstig in der Stadt verbleiben kann. In den Obergeschoßen sind Dienstleister eingemietet, darunter auch der prominente deutsche Filmemacher Wim Wenders. "Die Büromiete liegt bei 8,50 Euro statt bei 30 bis 40 Euro in dieser Lage", ist Vorstand Jörg Schmidtsiefen stolz auf das Erreichte: "Wir haben nur eine Kostenmiete, es geht nicht um Gewinne." Acht Fixzinskredite hat die GidaK derzeit am Laufen, am Ende der Vertragsperiode muss neu verhandelt werden. Auch hier gilt: lange Kreditlaufzeiten und wenig Tilgung.

Mit der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Österreich sei man im Vergleich jedenfalls gut aufgestellt, sagt vwbf-Obmann Michael Gehbauer: "Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sieht keine Gewinnentnahmen vor, auch die Kosten sind geregelt." Das erweckt durchaus Begehrlichkeiten. Klaus Mindrup, früherer SPD-Bundestagsabgeordneter und stark in den jungen Genossenschaften verwurzelt, sieht den österreichischen Weg als Vorbild: "Das Ziel sind Hilfe zur Selbsthilfe und Solidarität. Leider ändern sich bei uns die Rahmenbedingungen alle zwei Jahre, während in Österreich diesbezüglich stabile Verhältnisse herrschen."