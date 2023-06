Schädlingsbefall häufig kontrollieren

Hausbewohner sind nicht nur Menschen. Ratten, Tauben, Milben, Läuse oder Ameisen werden oft zur Plage.

Die Hausbetreuungs- und Schädlingsbekämpfungsfirma Attensam wollte einen genaueren Einblick erhalten, wie die heimische Bevölkerung zu Schädlingen und vor allem Ratten steht, und hat eine Studie bei Marketagent in Auftrag gegeben. Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) ist der Meinung, dass Ratten den größten Schaden anrichten, mehr als ein Drittel (34 Prozent) fürchtet sich zudem vor den Nagern. Das liegt daran, dass Schädlinge vor allem als ekelig (53 Prozent), hartnäckig (52 Prozent) und als Krankheitsüberträger (51 Prozent) angesehen werden.

Ratten sind die gefürchtetsten Schädlinge

Werden die Österreicherinnen und Österreicher spontan nach Schädlingen gefragt, so kommen ihnen am häufigsten Mäuse (19 Prozent), Motten (19 Prozent), Läuse (17 Prozent), Ameisen (17 Prozent) und Ratten (16 Prozent) in den Sinn. Die Nager rangieren auch weit/ganz oben, wenn es darum geht, wer den größten Schaden anrichten kann: Ratten wird dies von 54 Prozent zugeschrieben, bei Mäusen liegt der Anteil bei 41 Prozent. Unter den Top Ten rangieren auch die Tauben, denen ein knappes Viertel (23 Prozent) großes Schadpotenzial zutraut.

Ratten sind mit 34 Prozent die gefürchtetsten Schädlinge, danach folgen Bettwanzen (28 Prozent), Küchenschaben (19 Prozent), Wespen (17 Prozent) und Mäuse (15 Prozent).

Gründe für die Furcht vor Schädlingen lauten "Sind hartnäckig, schwer wieder loszuwerden" und "Können Krankheiten übertragen" (51 Prozent). Bei den vermuteten Gesundheitsgefahren führen bakterielle Infektionen/Krankheiten mit 73 Prozent die Rangliste an, auch allergische Reaktionen (66 Prozent) und Durchfall (51 Prozent) werden den Schädlingen zugeschrieben.

Am meisten wird von Herrn und Frau Österreicher angenommen, dass durch Schädlinge Nahrungsmittel verunreinigt werden - 82 Prozent gehen davon aus. Zusätzlich werden Fraßschäden an Kleidung (80 Prozent) und Pflanzen (78 Prozent) sowie Sachschäden an Fahrzeugen (76 Prozent) und Immobilien (74 Prozent) den Schädlingen zugeschrieben.

Schädlinge in Haushalt, Garten, Dach, Keller oder Garage

77 Prozent der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer hatten schon selbst mit Schädlingen zu tun. Am häufigsten haben sich die Tiere im Haushalt (52 Prozent) eingenistet, aber auch im Außenbereich (49 Prozent) und in Keller, Dachboden oder Garage (21 Prozent). Zur Bekämpfung kamen dabei zumeist natürliche/nicht giftige Mittel (42 Prozent) zum Einsatz, Hausmittel (41 Prozent) und Fallen (36 Prozent) wurden ebenfalls dazu verwendet.

Immerhin 13 Prozent haben schon einmal eine professionelle Schädlingsbekämpfung beauftragt. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würden 66 Prozent der Befragten, wenn selbst ergriffene Maßnahmen nicht wirken, ebenso bei Gesundheitsrisiken oder Schäden an Gebäuden, Möbeln oder Lebensmitteln.

Ratten gehören zu den am weitesten verbreiteten Schädlingen. Angelockt werden diese Nager mit einem besonders guten Geruchssinn vor allem von Lebensmittel(resten). Deshalb sollten organische Abfälle immer möglichst gut verschlossen sein, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. "Da das Futterangebot in größeren Ballungszentren größer ist, sind diese Nagetierarten im urbanen Raum häufig anzutreffen. Vor allem in der Kanalisation, aber ebenso an verborgenen Stellen in Wohnhäusern", sagt Geschäftsführer Oliver Attensam. Wie nahezu alle Tiere könnten auch Ratten durch ihren Kot Krankheiten übertragen, poröse Materialien durchbeißen oder Kabel anknabbern.

Da Ratten schnell zur Plage werden können, ist die Eindämmung wichtig: Beispielsweise verpflichtet die Wiener Rattenverordnung, drei bis sechs Mal jährlich zu überprüfen, ob es einen Befall gibt, und diesen zu melden. Fachfirmen können durch ein Monitoring-System mit Köderboxen schnell darauf aufmerksam machen und entsprechend reagieren.

Tauben vergrämen

Selbst wenn eine Taube oftmals nur als Lästling - also störendes Tier - wahrgenommen wird, kann sie durch überbordende Präsenz Gesundheitsrisiken befördern oder Schäden anrichten und somit zum Schädling werden. Tauben nisten gerne an windgeschützten Orten wie Dachböden, Fenstersimsen, Gebäudeauskragungen oder Balkonen. Baut eine Taube ein Nest, können sich neben dem Nachwuchs ebenfalls allerlei gefährliche Begleiter wie Zecken, Milben, Motten oder Parasiten einnisten. Taubenkot ist durch darin enthaltene Harnsäure und Ammoniak ätzend und beschädigt selbst robuste Materialien wie Beton dauerhaft. Der effektivste und oftmals einzige Weg, um eine solche Situation zu bewältigen, sind laut dem Experten Vergrämungsmaßnahmen: Durch Netze werden Tauben davon abgehalten, sich in geschlossenen Innenhöfen von Wohnhäusern niederzulassen. Diese Netze müssen von Fachleuten angebracht und regelmäßig gewartet werden. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, um diese Vögel abzuwehren: Sogenannte Taubenspikes - auf Kunststoffleisten geklebte Metallspitzen - verhindern das Landen und Nisten. Akustische Signale sind ebenfalls dazu geeignet, Tauben zu vertreiben.

Hygienemaßnahmen verhindern Schädlingsbefall

Um Schädlingen erst gar keinen Raum zu bieten, ist es zentral, Hygienemaßnahmen zu treffen und einzuhalten. So sollten beispielsweise Lebensmittelreste unmittelbar entsorgt werden und Abfallbehälter in Müllräumen fest verschlossen sein. Sollte es dennoch zu einem Befall kommen, ist Zeit der entscheidende Faktor: Je früher reagiert wird, desto besser. Damit kann Gesundheitsrisiken und Sachschäden von vornherein vorgebeugt werden. Bei einem Verdacht ist es deshalb ratsam, umgehend eine Schädlingsbekämpfung zu rufen oder die Hausverwaltung zu kontaktieren.

"Niemand ist vor Schädlingen gefeit. Sind sie erst einmal eingedrungen, ist es umso schwieriger, sie wieder loszuwerden. Viele wissen gar nicht, welche Gesundheitsrisiken oder Sachschäden damit verbunden sein können", betont Attensam. "Ich kann deshalb nur empfehlen, sich gleich professionelle Hilfe zu holen, um die lästigen tierischen Mitbewohner möglichst bald loszuwerden."