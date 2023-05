Schuppenschicht für Dach und Fassade

Diese waren bis in die 1980er-Jahre gefragt, dann nahm das Interesse an ihnen ab. Nach der Öffnung des Ostens ließ Wolfram Rapold in Werkstätten in Tschechien, in der Slowakei und in Sibirien Lärchenschindeln herstellen. Beide Entwicklungen hatten Einfluss auf die Firma. "Die Produktion ist in Bad Reichenhall eingeschlafen", schildert Harald Rapold. Vor rund acht Jahren nahm er sie wieder auf. Allerdings kann mit ihr der Bedarf an Schindeln nicht gedeckt werden, weshalb Rapold auch auf externe Werkstätten zurückgreift.

Jede Region hat ihre "Schindeln-Tradition"

"Holzschindeln sind regional traditionsgemäß gebunden", weiß er. Soll heißen: Kunden aus Deutschland und Österreich wollen vor allem Lärchenschindeln, während im norddeutschen Raum und in Frankreich Eichenschindeln gefragt sind. In der Schweiz wiederum haben Fichtenschindeln Tradition und im Raum Fulda in Hessen welche aus Buchenholz. In Rapolds Sortiment finden sich Robinie, Lärche, Eiche, Fichte, Weiß-Zeder, Rot-Zeder und Alaska-Zeder. Auch die Länge der Schindeln hängt von der Region beziehungsweise der Tradition ab. Lärchenschindeln gibt es von 20 bis 80 Zentimetern in unterschiedlichen Breiten. Hingegen haben zum Beispiel im Bregenzer Wald kleinformatige Schindeln Tradition. Darüber hinaus werden Schindeln in manchen Regionen gestrichen, etwa in Grün oder Weiß. "Bei uns würde man das nie tun", betont Rapold.