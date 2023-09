SES setzt auf Sonnenkraft bei den Shoppingmalls

Spar installiert 21.000 Quadratmeter Paneele in Slowenien. Dachbegrünungen sorgen für besseres Mikroklima im städtischen Bereich.

Das größte SES-Einkaufszentrum in Slowenien, der Citypark in Laibach, hat nun PV-Anlagen.

Der Ausbau der Photovoltaikflächen auf den Shoppingmalls der SES Spar European Shopping Centers GmbH geht zügig voran. Heuer investiert SES in den Bau von Photovoltaikanlagen auf den fünf slowenischen Shoppingcentern Aleja, Citypark und Center Vič in Laibach, Citycenter Celje sowie Europark Marburg.

PV-Anlagen der SES-Einkaufszentren in Slowenien liefern ein Fünftel des Eigenstrombedarfs

Die Anlagen mit einer Gesamtleistung von 4300 Kilowatt gingen im Juli und August sukzessive in Betrieb. Sie decken rund ein Fünftel des Eigenstrombedarfs der Center. "Das Klimaziel der SES, mindestens 50 Prozent der verfügbaren Dachflächen ihrer Malls bis 2040 mit Photovoltaikanlagen auszustatten, wurde in Slowenien damit schon jetzt erreicht beziehungsweise deutlich übertroffen", heißt es in einer Unternehmensmitteilung. In Österreich betreibt SES bislang vier Photovoltaikanlagen. Bis Jahresende kommen drei weitere Standorte dazu.

Christoph Andexlinger, CEO SES:

"Mit der Inbetriebnahme von fünf großflächigen Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von insgesamt 4300 Kilowatt auf den Dächern unserer Malls in Slowenien sind wir unserem Klimaziel einen großen Schritt näher gekommen. Mit Ende 2023 wird SES insgesamt 45.000 Quadratmeter an Photovoltaikflächen auf den Centern in Österreich, Italien und Slowenien betreiben."

Die SES setzt bei all ihren Immobilien auf eine nachhaltige Errichtung und den umwelt- und ressourcenschonenden Betrieb

In Slowenien wurden auf 21.000 Quadratmetern knapp 11.000 Paneele auf den Shoppingmalls installiert. Mit dem Sonnenstrom der PV-Anlagen werden pro Jahr rund 1200 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart. Das entspricht der Pflanzung von mehr als 55.000 Bäumen. Bei der Planung und Auswahl der Anlagen wurde auf eine besonders hohe Energieeffizienz geachtet.

Das größte Shoppingcenter Sloweniens, der Citypark in Ljubljana, hat heuer neben dem Bau der

714-Kilowatt-Photovoltaikanlage auch seine Dachflächen begrünt, indem Schotterflächen durch eine Vegetationsschicht aus Moosen und Flechten ersetzt wurden. So sorgt der Citypark im urbanen Raum für ein gutes Mikroklima und leistet einen wichtigen Beitrag für die lokale Umgebung.

In Österreich produzieren bislang vier Center unter SES Management umweltfreundlichen Sonnenstrom für den Eigenbedarf: der Murpark in Graz, die Weberzeile in Ried/Innkreis, das Mariandl in Krems und der Citypark Graz. Bis Ende 2023 sind drei weitere PV-Anlagen im Land geplant und zwar auf der Varena in Vöcklabruck, dem Atrio in Villach und dem Max.Center in Wels.

Die SES setzt in ihren 30 Shoppingdestinationen auf verschiedenste Umweltschutzmaßnahmen, wie Komplettumstellung auf LED, bedarfsgerechte Lüftungsregelung, Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energieträger, Wärmerückgewinnung sowie auf den Ausbau der Elektromobilität. Mit Ende 2023 werden 40 Prozent der von SES betriebenen Shoppingmalls mit PV-Anlagen ausgestattet sein.