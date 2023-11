Fallstricke beim Kauf von Immoprojekten mit finanziellen Verlusten

Jetzt verlustbringende Projekte zu kaufen kann lukrativ sein. Allerdings droht eine Reihe von Fallstricken und offenen Rechtsfragen.

Der Einstieg in halbfertige Projekte kann lukrativ sein, muss aber nicht.

Die Unsicherheiten auf dem Immobilienmarkt bringen auch so manche Finanzierung durcheinander. Experten erwarten deshalb angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen in der Immobilienbranche eine Zunahme an Projekten, die finanzielle Verluste verzeichnen.

Immobilienexperte und Rechtsanwalt Roland Weinrauch unterstreicht deshalb die Bedeutung, beim Kauf von Immobilienprojekten von wirtschaftlich gebeutelten Unternehmen besondere Vorsicht walten zu lassen: "Es wird erwartet, dass in den kommenden Monaten mehr Unternehmen finanzielle Unterstützung suchen oder ihre Immobilienprojekte verkaufen werden, um Liquidität zu generieren. Diese könnten zwar für Investoren attraktive Kaufgelegenheiten darstellen, doch eine gewissenhafte Due Diligence ist in solchen Zeiten wichtiger denn je." Es geht vor allem darum, mithilfe einiger zentraler Punkte Bewusstsein für die etwaigen Fallstricke zu schaffen und so zu helfen, Verluste zu vermeiden.

Share Deal mit Übertragung von Schulden und Haftungen vermeiden

Bei einem Share Deal (dabei werden die Anteile an einer Besitzergesellschaft gekauft) werden Schulden und Haftungen mitübertragen, was bei Gesellschaften in wirtschaftlichen Schwierigkeiten jedenfalls vermieden werden müsse, warnt der Experte.

Vorsichtsmaßnahmen sind auch bei Nachfolgehaftungen wichtig

Denn beim Erwerb einer Liegenschaft inklusive der Projektplanung von einer Projektgesellschaft erwerben Käufer faktisch das gesamte Vermögen dieser Gesellschaft. Dies zieht für den Käufer eine potenzielle Nachfolgehaftung nach sich. Um sich vor einer Haftung für die Schulden des Verkäufers zu schützen, sollte man sich eine detaillierte Aufstellung aller Schulden vom Verkäufer besorgen und spezielle Modalitäten zur Zahlung des Kaufpreises einhalten, rät Weinrauch.

Der Kaufpreis für die Immobilie muss zudem ihrem tatsächlichen Wert entsprechen. Andernfalls riskiert man nicht nur eine Nachfolgehaftung, sondern auch eine mögliche Anfechtung des Kaufs bei späterer Insolvenz. In einem solchen Fall könnte der Kaufvertrag für ungültig erklärt werden. "Die Liegenschaft müsste dann rückübertragen werden, wobei der bereits gezahlte Kaufpreis lediglich als Konkursforderung geltend gemacht werden könnte."

Vorsicht ist auch bei Eigentumsvorbehalt von bereits erbrachter Leistung geboten

Vor Vertragsabschluss ist zu prüfen, ob die Verträge mit ausführenden Firmen fortgeführt werden. Bei Fortführung der Verträge ist die Haftung für bereits erbrachte Leistungen zu berücksichtigen. Außerdem könnten einzelne unbezahlte Leistungen unter Eigentumsvorbehalt stehen und Lieferanten könnten die Rückgabe bereits erbrachter Leistungen fordern. Bei leicht wieder abmontierbaren Teilen ist dies jedenfalls möglich. Weinrauch: "Daher muss vom Kaufinteressenten genau geprüft werden, welche Leistungen noch unbezahlt offen sind und ob vom Lieferanten Eigentumsvorbehalte geltend gemacht werden können."

Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen prüfen

Ein zentraler Aspekt ist die Prüfung der tatsächlichen Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen gegenüber ausführenden Firmen. Wenn der Käufer nicht in die Bauverträge eintritt, bleiben direkte Gewährleistungsansprüche allein beim Verkäufer. Abseits von Herausforderungen bei der Mängelzuschreibung (verursachte die alte oder die neue Baufirma den Mangel?) könnten Forderungen aufgrund ausstehender Rechnungen eventuell nicht durchgesetzt werden.