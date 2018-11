Rückzug vom UNO-Migrationspakt

Es ist zum Schämen, denn jetzt ist es fix: Österreich zieht sich als viertes Land - gemeinsam mit den USA, Ungarn und Australien - aus dem globalen Migrationspakt der UNO zurück und lehnt damit grundlegende Menschenrechte ab. Österreich isoliert sich mit dieser Entscheidung global und steht Seite an Seite mit Trump und Orbán - gegen 190 Staaten weltweit.

Der Migrationspakt, ein rechtlich nicht bindendes Abkommen, soll als erstes internationales Dokument Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten, den Einsatz gegen Menschenhandel und die Sicherheit von Migranten festlegen. Er soll auch legale Möglichkeiten der Migration definieren.

Ich will diese Entscheidung Österreichs nicht hinnehmen und habe mich daher an der laufenden Aktion beteiligt und stellvertretend für Österreich den UNO-Migrationspakt unterzeichnet und mit inzwischen insgesamt mehr als 70.000 an die Vereinten Nationen weitergeleitet.





Quelle: SN