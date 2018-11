Zerstörte Infrastruktur

Am 30. 11. 2016 wurden in der Volkshochschule Favoriten von der Bezirksvorsteherin die Parkraumbewirtschaftung und von den Wiener Linien mit der U1-Verlängerung das neue Busnetz als "beste Verbindungen" vorgestellt.

Für uns waren sofort wesentliche Verschlechterungen speziell für die Ortsteile Unterlaa und Rothneusiedl erkennbar. Der Mitarbeiter der Wiener Linien meinte, dass werde jetzt einmal so gemacht und dann werde es noch Nachbesserungen geben. Das hat sich inzwischen als Lüge herausgestellt! Kritik und Hinweise sowie Verbesserungsvorschläge werden abgeblockt. Es werde nichts geändert, wird erklärt! Der 17A wurde gekürzt und fährt nicht mehr zum Ortsteil Unterlaa und wurde unsinnigerweise durch Kurzbus 70A ersetzt, der zur U1-Endstation fährt, nicht zum Oberlaa-Zentrum. Damit wurden der Bevölkerung von Unterlaa der tägliche Einkauf von Lebensmitteln oder nötige Arztbesuche sehr erschwert. Das ist in hohem Maße unsozial.

Die Umsteigemöglichkeit von 70A in den 17A ist so schwierig, dass sie von älteren Menschen kaum genutzt werden kann. Auch musste nun ein eigener Schulbus

eingeführt werden. Er steht lang am Ende von Oberlaa herum und fährt dann ein Mal Richtung Favoritenstraße. An der Weidelstraße müssen zirka 15 Schüler aber aussteigen und zu Fuß nach Rothneusiedel gehen, denn dorthin fährt der Bus (17A) nicht mehr. Davon sind alle Rothneusiedler betroffen, die links von der Himberger Straße wohnen. Der dortige städtische Kindergarten ist auch davon betroffen. Es gibt natürlich noch weitere Schildbürgerstreiche. Der 17A z. B. fährt in sehr kurzen Zeitabständen von der U-Bahn Richtung 23. Bezirk und ist zumeist fast leer. Unseren Bürgermeister und die zuständige Stadträtin haben wir um Hilfe gebeten und die haben das an die Wiener Linien weitergeleitet, die uns freundlich mitteilten, dass sie nichts ändern würden. So haben wir keine Infrastruktur wie früher und weiterhin

Probleme beim täglichen Einkauf der Lebensmittel und bei Bedarf von Arzt, Apotheke, Röntgen usw. Wir hoffen nun auf ein Wunder.



Quelle: SN