0 Euro Steuermittel für die Antheringer Au

Die Frage, ob 37 Millionen Euro für die Au gerechtfertigt sind oder ob 34 Millionen auch genug wären, ist irrelevant und uninteressant.

Die Forderung ist: 0 Euro an Steuermitteln für die Au in Zeiten wie diesen, denn dadurch wird kein CO2 eingespart, im Gegenteil, dadurch kommen wir dem Klimaschutzziel nicht näher. Mayr Melnhof kann zu einer ökologischen Bewirtschaftung gesetzlich verpflichtet werden, er kann die Au nicht sperren (Wegefreiheit), sie bleibt also Naherholungsgebiet. Aber der Steuerzahler schenkt ihm 37 Millionen Euro, nimmt ihm die Aufgabe einer ökologischen (und dadurch vermutlich nicht sehr einträglichen) Bewirtschaftung ab und zahlt dann auch noch den Umbau und die Pflege der Au, weitere Millionen. Für die Tierschützer - die Wildschweinfrage ist nicht gelöst.

Das ist typische Salzburger Klimapolitik: Kulisse, Scheinaktivitäten, von denen vor allem die Reichen profitieren, so wie vom massiven Ausbau der Museen, des Festspielhauses! Wie die Menschen ihre Strom- und Heizungsrechnung zahlen sollen oder umstellen können, nachdem sie von der Salzburg AG in die Abhängigkeit von Gas getrieben wurden - kein Plan dafür, keine Mittel.

Kein Plan, wie es der Land-und Forstwirtschaft in Hinkunft gelingen soll, uns mit hochwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen, sich an Dürre und Extremwetter anzupassen, die Biodiversität zu sichern und das alles klimaneutral. Ein klimaneutraler Tourismus (die Chinesen werden/sollen Skifahren kommen)?

Es bräuchte so viel mehr, um Salzburg klimafit zu machen. Der Umgang mit den Folgen der verfehlten Politik der letzten Jahrzehnte wird all unsere Kraft und viel Erfindungsreichtum brauchen - aber die Antheringer Au um 37 Millionen Euro brauchen wir sicher nicht, außer als Ablenkungsmanöver, als teures Spielzeug. Die gleichzeitige Zerstörung der letzten freien Fließstrecke der Salzach, eines wunderbaren (kostenlosen) Biotops durch einen Kraftwerksbau in Stegenwald - kein Thema!



Dr. Heidi Reiter, BR a. D, 5020 Salzburg