1. April: Pflegenotstand behoben

Was lange währt, wird endlich gut. Durch einen epochalen Schulterschluss zwischen Politik, Ländern, Bund und Bevölkerung gilt der Pflegenotstand in Österreich per Samstag, 1. April 2023, als behoben. Völlig unkompliziert und ohne parteipolitische Vorteilssuche haben sich alle Fair-Player zusammengetan, um zukunftsfähige Rahmenbedingungen für Pflegekräfte, pflegende Angehörige und zu Pflegende zu finden. Von dem kolossalen Jahrhundert-Entwurf ebenso umfasst sind die Bereiche "Teilhabe" für Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung sowie (Elementar-)Pädagogik.

Endlich hat die Vernunft gesiegt, um der österreichischen Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten eine große Last von den Schultern zu nehmen. Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die Österreich lieben und ihm tatkräftig dienen: Ihr könnt aufatmen. Ihr werdet nun ernst genommen und es wird endlich Geld in die Hand genommen, um den Sozialbereich aufzuwerten und ihn nicht mehr als Bittsteller dastehen zu lassen. Denn ihr seid es wert: Weil ihr für die Schwächsten der Gesellschaft da seid, ist nun auch die Gesellschaft einstimmig für euch da. Das für eure Anliegen neu geschaffene, länder- und parteienübergreifende Forum "APRILxAPRIL" (Agentur für Pflege, Rechtschaffenheit, Integrität und Leistungsanerkennung) garantiert euch ab nun nicht mehr bloße Dankbarkeit, sondern tatsächlich etwas, von und mit dem man auch leben kann.



Anna Schnöll, 5451 Tenneck