100 Jahre Teilung Tirol

Am 10. September 1919 wurde im Vertrag von Saint Germain die Teilung Tirols beschlossen. Die Brenngrenze sei aus "militärgeographischen Gründen" unverzichtbar für Italien gewesen. Punkt!

Die dramatischen Auswirkungen der Teilung auf die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols sind hinlänglich bekannt und sollten als Mahnmal nationalistischen Gedankenguts verstanden werden und in Erinnerung bleiben. Das mühsam ausverhandelte Autonomie-Statut zum Einen aber insbesondere auch der Beitritt Österreichs zur EU (1995) führt in den Folgejahren zu einer vorbildlichen wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung in einem durch das Schengen-Abkommen ermöglichten grenzenlosen Europa.

Allerdings werden derzeit aus unterschiedlichsten Beweggründen - die massive Migrationsbewegung von 2015 kann dafür wohl nicht mehr der Anlass sein - an den Grenzen zu unseren Nachbarn (Italien, Bayern, Ungarn, Slowenien) wieder Grenzkontrollen durchgeführt. Was mit dem Schengen-Abkommen in jahrelangem, behutsamem Aufbau geschaffen wurde, droht hier aufgrund nationaler Profilierungsbestrebungen geopfert zu werden. In den Verhandlungen, um einen wirksamen EU-Außengrenzschutz kommt man aufgrund nationaler Egoismen nicht wirklich voran.

Einzig mögliche Konsequenz daraus kann nur eine gemeinsame Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Umweltpolitik in der Europäischen Union sein. Vielleicht wird dies mit der neu bestellten Kommission unter Führung der Präsidentin Ursula von der Leyen und dem neu gewählten EU-Parlament in absehbarer Zeit möglich?

Ernst Maier, 6395 Hochfilzen