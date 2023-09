150 Jahre TMK Kuchl mit Bezirksmusikfest

Ich hatte die Ehre, unter der Leitung des Landeskapellmeisters und des Vorstands der Musikkapelle Anif am Sonntag, 17. September 2023, am Bezirksmusikfest in Kuchl teilzunehmen. Als Buslenker durfte ich die "Anifer Musi" auch musikalisch unterstützen, der ich schon jahrelang freundschaftlich verbunden bin. Dank und großen Respekt der jubilierenden TMK Kuchl und deren Vorstand. Hervorheben möchte ich besonders die perfekte Organisation des Services im Festzelt. Dass sich auch der Bürgermeister, Dr. Freilinger trotz vieler Termine für ein Gespräch Zeit nimmt, ist einfach ein Zeichen von Verbundenheit zu Menschen fernab des politischen Smalltalks.

Abschließend noch einmal herzliche Gratulation der jubilierenden Musikkapelle. Der Bürgermeister formulierte es in seiner Festrede zu Recht. Er kann stolz sein, diesem Verein und den Kuchler Bürgern voranzugehen.

Leonhard Kocher, 5026 Salzburg