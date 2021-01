16-Jährige erinnert mich an meine Jugend

Bravo, Julia, für deinen Leserbrief ("Eine andere Welt für eine 16-Jährige", 26. 1.) über den Gefühlszustand deiner Generation. Deine Zeilen haben mich an meine Jugend erinnert, als ich auf einer Brücke stand und laut rief: "Hurra, ich bin 17", ich kann leben, wie ich will. Die Ablösung vom Elternhaus war schon im Gange und ich hatte das Gefühl, dass mir die Welt offensteht. Ich habe es so genossen. Ich wünsche dir bzw. euch Jungen das Gleiche. Schließt euch zusammen, macht einen bundesweiten E-Learning-Streik! Die Schulen müssen endlich geöffnet werden! Schreib' wieder einen Leserbrief, du machst das ganz hervorragend!



Ulrike Träxler, 5020 Salzburg