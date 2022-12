2023 - Angst oder Zuversicht?

Eine große Mehrheit unserer Landsleute blickt pessimistisch in die Zukunft. Viele haben die - oft berechtigte - Angst, mit ihrem Einkommen nicht mehr das Auskommen zu finden. Dazu kommt die Unsicherheit über das, was denn noch alles auf uns zukommen könnte. Mit einem Wort: Sorgen bedrücken uns.

Was aber könnte uns Zuversicht vermitteln?

Sollten wir nicht auch mit Dankbarkeit sehen, dass wir in einem friedlichen Land leben? Einem Land ohne Krieg, ohne Vertreibung, ohne Hunger, ohne unermessliches Leid. Das Schicksal meiner behinderten Waisenkinder in Ternopil ohne Heizung, ohne Licht, untergebracht in kalten feuchten Kellern berührt mich und macht mich demütig.

Können wir nicht zufrieden sein, weil wir in einem trotz aller Probleme großartigen Land leben? Hand aufs Herz: Wer von uns will schon woanders daheim sein?

Können wir nicht Freude empfinden über die nachwachsenden jungen Menschen, ihre Begabungen und Talente, die wir fördern, entwickeln und begleiten müssen? Freude am Zusammenhalt zwischen den Menschen, die trotz oder wegen der überstandenen Pandemie wieder miteinander feiern und fröhlich sein können.

Alles zusammen sind das doch gute Voraussetzungen, um die zweifellos großen Herausforderungen des kommenden Jahres zu bewältigen. Und diese Bewältigung wird einfacher, wenn wir ihr nicht mit Angst, sondern mit Zuversicht entgegentreten und in einem guten gemeinschaftlichen Miteinander die Probleme dort lösen, wo sie für Menschen am bedrückendsten sind.

Schwierige Zeiten erfordern Charakterstärke. Wenn uns das gelingt, schaffen wir auch ein gutes 2023!

Dr. Christoph LeitlWirtschaftskammer Österreich, 1040 Wien