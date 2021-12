Zum Beitrag in den SN am 21. Dezember "Handel muss ab Jänner 2G an der Kassa prüfen": Der Landeshauptmann kündigt diese Maßnahme an, erst beim Ausgang, nicht beim Eintritt ins Geschäft zu kontrollieren. Hoffentlich folgen dieser Regel nicht auch noch andere Bundesländer nach.



Ing. Ernst Pawlik, 2000 Stockerau