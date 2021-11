3,6% Inflation ist doch unrealistisch

Über die Medien wird uns eine Inflation von 3,6% angekündigt. Diese Zahl ist völlig unrealistisch, die wahre Teuerung liegt viel höher.

Sieht man vom Warenkorb ab, der diese Zahl ergibt, werden viele Fakten einfach nicht berücksichtigt. Z. B. steigt die Hausratversicherung heuer um 8%, da diese an den Baukostenindex gekoppelt ist.

Die Salzburg AG führt von heute auf morgen eine Servicepauschale ein, wem es nicht passt, darf kostenlos kündigen. Die Post hat wieder einmal die Portogebühren erhöht, für Großpakete sogar verdoppelt (!), Bankgebühren steigen um ein vielfaches der angeführten Inflation, Parkgebühren werden erhöht, bzw. dort eingeführt, wo bisher keine vorhanden waren, sodass auch das Wandern immer teurer wird. Als versteckter Preisanstieg werden immer öfter die abgegebenen Mengen bei gleichem Preis reduziert, so enthält eine Packung Margarine jetzt nur mehr 225g anstatt wie bisher 250g! Diesen "Trick" kann man bei immer mehr Lebens- und Genußmittel feststellen. Abgezockt wird an jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit. Wenn die Regierung oder die Wirtschaftskammer hier schon keine Lösung anbieten kann, dann soll sie den Bürgern wenigsten nicht ein X für ein U vormachen.

Christian Schickmayr, 5152 Michaelbeuern