3 Mrd. Euro - es gäbe anderes zu tun

Zu "Neue Bahn soll bis 3 Milliarden Euro kosten":

Nun liegt also eine "Kostenschätzung" vor. Statt 650 Millionen drei Milliarden Euro. Wofür? Für den S-Link, der den Salzburger Hauptbahnhof mit Hallein verbinden soll.

In nur 30 Minuten Fahrzeit. Aber hier kommt die gute Nachricht: Eine solche, sogar schnellere Verbindung existiert bereits. Vom Hauptbahnhof Salzburg gelangt man in 15 (!) Minuten mit dem REX 3, in 24 Minuten mit der S 3 nach Hallein. Gibt es bereits. Weiß das eigentlich niemand von den verantwortlichen Politikern und Politikerinnen?

Wie viele Pendler/-innen wollen von Lamprechtshausen nach Hallein? Ist es diese immensen Kosten (gar nicht zu sprechen von durch Eigentumsenteignungen zerstörten Existenzen) wert, dass diese Personen nicht umsteigen müssen? Was könnte man mit drei Milliarden alles machen!

Mir würde vieles dazu einfallen - Pflege und Bildung sind nur zwei wichtige Schlagwörter. Aber mich fragt man erst bei der nächsten Wahl wieder um meine Meinung.



Flora Hübel, MEd, 5020 Salzburg