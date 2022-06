30 Jahre Streitbeilegung Österreichs mit Südtirol

Just am 61. Jahrestag der "Feuernacht" mit Mastensprengungen in Süd-Tirol werden in Bozen 30 Jahre Streitbeilegungserklärung zelebriert. Was gibt es da für wen zu feiern?

Italien hat einen Grund dafür: ist es doch gelungen, Österreichs Außenpolitik über den Tisch zu ziehen. Schwer war es nicht, da der ÖVP ein "gutes Verhältnis" zur DC, ihrer italienischen Schwesterpartei, schon immer ein Anliegen war, auch wenn dabei Süd-Tirol das Nachsehen hatte. Österreich hat sich das Faustpfand aus der Hand nehmen lassen und ist als Schutzmacht zahnlos geworden. Hat Italien damals im Geheimen mit einem Veto gegen den EU-Beitritt Österreichs gedroht? Ich gehe davon aus. Feiert Österreichs Politik, dass die lästige "Last der Schutzmachtfunktion" geringer geworden ist? Die Autonomie wird scheibchenweise verringert. Österreich schaut zu. Wo bleibt die freiwillige Doppelstaatsbürgerschaft, die Nicht-EU-Bürgern nachgeworfen wurde? "Gahr nichts geht weiter". Feiern dürfen nur geladene Gäste. Wollen SVP (Südtiroler Volkspartei) und ÖVP, beide durch "Freunderlwirtschaft" skandalisiert, verhindern, dass das Fest durch gegenteilige Meinungen gestört wird? Befürchten sie, dass es nach den nächsten Wahlen nicht mehr viel zu feiern geben könnte? Sieg und Niederlage gemeinsam zu feiern ist ungewöhnlich.

Mag. Josef Weisleitner sen., 6020 Innsbruck