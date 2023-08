32-Stunden-Woche problematisch

Angesichts des Mangels an Fachkräften und der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit ist die Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden problematisch, insbesondere bei vollem Lohnausgleich. Es sollte jedem Arbeitgeber freigestellt sein, die 32-Stunden-Woche anzubieten und bei Bedarf auch wieder abzuschaffen.

Leider wurde in den vergangenen Jahrzehnten die Bedeutung der Arbeitskraft für die Gesellschaft unterschätzt, insbesondere nicht wertgeschätzt. Ansehen genossen eher akademisch Gebildete, ohne zu bedenken, welche Bedeutung körperlich Arbeitende für uns Bürger und Bürgerinnen haben. Es wäre die Aufgabe der Gewerkschaften, den Mitgliedern den Wert ihrer Tätigkeit zu vermitteln, Gesundheitsprogramme anzubieten, damit die Tätigkeit nicht zur psychischen und physischen Belastung wird. Zudem ist das Bildungswesen zu reformieren, unter anderem durch Öffnen der Schulen auch in der unterrichtsfreien Zeit mit Kursen in Gesundheitsvorsorge, Kreativität, Handwerk, Sport etc., um sie fit für die berufliche Zukunft zu machen, indem sie ihre Stärken erkennen dürfen, Fähigkeiten erlangen, um nicht aus Frust der Drogensucht (starker Anstieg der Drogenkranken und -toten) zu verfallen. Zudem wäre es vielen Eltern möglich, mehr Stunden zu arbeiten und Pensionsansprüche zu erwerben. Es ist nicht nachvollziehbar, dass den Lehrern 14 Wochen Urlaub zugestanden werden, während Berufstätige nicht wissen, wo sie den Nachwuchs unterbringen sollen. Wesentlich wäre in diesem Zusammenhang, ein Augenmerk auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Subunternehmen zu lenken und für diese erträgliche Arbeitszeiten und Bezahlung zu gewährleisten.





Dr. Erne Hackl, 5201 Seekirchen