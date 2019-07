380 kV: Da gibt es zweierlei Betroffene

Auf der einen Seite die lautstarken Freileitungs-Gegner/Erdkabel-Kämpfer, die - trotz aller Rückschläge vor Gericht - von ihren Anwälten ermutigt, weiter mit allen Mitteln für einen leitungsfreien Horizont kämpfen: Eine Bürgerinitiative aus Adnet droht LH Haslauer, die Eröffnung der Salzburger Festspiele vor internationaler Presse als Bühne für Proteste zu nutzen, sollte der sich weigern, einer Einberufung zu einem Gespräch in Adnet Folge zu leisten, so die SN am 13. Juli.

Aber es gibt auch andere - zahlenmäßig eher mehr - Betroffene: Die Anrainer an bestehenden Freileitungen, welche durch die neue Leitung wegfallen würden, nur machen die den Fehler, für ihre - durchaus gleich berechtigten - Interessen nicht zu "kämpfen".

In einer Demokratie wird erhört, wer lauter plärrt - mögen die zuständigen Politiker/-innen sich nicht danach richten, sondern im Sinne des Gemeinwohls klug abwägen: Wie viele Bürger/-innen haben durch die 380-kV-Leitung Nachteile/Vorteile ?

Helmut Hintner, 5020 Salzburg