380-kV-Desaster

Die Betroffenen mögen es mir verzeihen, als Normalbürger geht mir der jahrelange öffentliche Abtausch über die anerkannt erforderliche 380-kV-Leitung auf die Nerven. Aber was mich am meisten ärgert, ist, dass nach jahrelangen Gezerre ob Freileitung oder Kabel nun Landeshauptmann Haslauer endlich Klartext spricht. Dass sich da alle Betroffenen und insbesonders die Gemeindepolitiker jahrelang hinter Licht geführt fühlen, ist wohl klar und verständlich. Ich will ja gar nicht wissen, wie viel dieses Totalversagen der Politik uns Steuerzahlern gekostet hat, ganz abgesehen davon, wie viel Energie Bürger/-innen in den Versuch, die 380-kV-Freileitung zu verhindern, gesteckt haben. Und das scheint alles umsonst gewesen zu sein?



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg