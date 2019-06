Ich sehr gut verstehen, dass die Personen, über deren Grundstücke die 380-kV-Leitung von Elixhausen nach Kaprun führen soll, dies verhindern wollen. Doch sollte allen Salzburgern klar sein, dass der Verbund 2018 nur durch Interventionen am Strommarkt an drei von vier Tagen ein Blackout verhindern konnte, wie ich durch Zufall von einem Verantwortlichen erfahren habe. Und wenn keine entsprechenden Leitungen vorhanden sind, kann es passieren, dass plötzlich kein Strom mehr da ist! Außerdem haben sich durch diese Interventionen die ursprünglich geschätzten Kosten verdoppelt und alle Stromabnehmer werden dies bezahlen müssen. Ein wirklicher Gewinn dürfte es nur für alle beschäftigten Anwälte sein.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Ringleitung bald fertig gestellt werden kann, denn was passiert, wenn mehrere Tage der Strom ausfällt, möchte ich mir nicht vorstellen!







Mag. Reinhard Fischill, 1150 Wien