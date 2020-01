Die Frage hätte ja lauten sollen: Können wir nicht so viel Strom sparen, dass wir weder Freileitung noch Kabel brauchen? Können wir anscheinend nicht. Daher braucht es also die 380-kV-Leitung. Das wissen die scheinheiligen Bürgermeister schon seit vielen Jahren. Die Betroffenen sollten wissen, dass man auch eine Kabeltrasse nicht unter den Bäumen durchziehen kann und auch nicht so einfach ein paar Mal unter der Salzach. Also: Nicht Umweltschutz vorgeben, der die Bürgermeister noch nie interessiert hat, wenn es um Flächenversiegelung größten Ausmaßes in ihren Gemeinden gegangen ist!







Kurt Pointner, 5660 Taxenbach