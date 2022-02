380-kV-Leitung für die Ewigkeit?

Am 17. 2. 2022 ist beim ersten etwas stärkeren Sturmereignis des Jahres mit Böen bis zu 80 km/h ein Mast der 380-kV-Salzburgleitung bei Hallwang geknickt. Projektleiter Hafner, vom für die Salzburgleitung verantwortlichen Unternehmen Austrian Power Grid, sprach kurz nach Genehmigung der Leitung durch den Verwaltungsgerichtshof im Herbst 2020 von einer "Leitung für die Ewigkeit" (SN vom 22. 10. 2020). Dem scheint wohl nicht so zu sein. Nicht nur, dass die Freileitungstechnik jahrzehntealt ist, so sind auch die Stromverluste bei Freileitungen massiv (bei Preisbasis 2017 rund 1,87 Mill. Euro pro Jahr und Freileitungskilometer mehr als beim Erdkabel - also gerade jetzt relevant in einer Zeit der explodierenden Strompreise). Auf 114 km Leitungslänge und 404 Masten verteilt, sprechen wir also von Leitungsverlusten in der Höhe von rund 213 Millionen Euro mehr als bei einem vergleichbaren Erdkabel und 404 potentielle Möglichkeiten für Mastbrüche (da kommt dann die Blackout-Sorge wieder ins Spiel). Solche extremen Wetterereignisse werden künftig zunehmen, hier sind sich die Experten einig. Eine Verkabelung wäre der richtige Weg gewesen. Doch die Politik auf Landes- und Bundesebene hat das so nicht gewollt und die Verantwortlichkeiten sind klar - ein Fiasko sondergleichen. Der nächste Wahltag kommt bestimmt.

Mag. Michael Bacher, 5023 Salzburg