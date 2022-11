4-Tage-Woche für Schülerinnen und Schüler

Frühes Aufstehen, Schlafmangel, unzureichende Verkehrsverbindungen am Land. Die Leistungen vieler Schülerinnen und Schüler leiden unter diesen Faktoren. Doch was dagegen tun? - Wir haben die Lösung!

Statt fünf Tage die Woche Präsenzunterricht sollten wir einen Tag davon ins Homeschooling verlegen. Mit wesentlich mehr Schlaf aufgrund des wegfallenden Schulwegs können Schülerinnen und Schüler um einiges konzentrierter Arbeiten und ihre Aufgaben selbstständig erledigen.

Durch dieses selbstständige Erarbeiten gestellter Aufgaben kann man sich die Arbeit besser einteilen und die Ablenkung durch Kolleg*innen oder Lehrer*innen fällt weg. Ein Hoch der Selbstdisziplin!

Dieser eine Tag Homeoffice befreit Schülerinnen und Schüler auch von ihren langen Schulwegen, was in weiterer Folge zu mehr Freizeit führt.

Wenn es möglich ist, dass Arbeitnehmer die 4-Tage-Woche oder Homeoffice beanspruchen, dann sollte es ebenso möglich sein, dass Schülerinnen und Schüler einen Tag in der Woche ihre Aufgaben von zuhause erledigen.

imona Biacovska, Theresa Ebner, Laura Jelecevic, Ariana Jicut, Schülerinnen der BHAK Neumarkt am Wallersee