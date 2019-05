5 Minuten vor 12 - Heckenschnitte in der Brutzeit

Es vergeht kaum ein Tag, wo wir nicht in den verschiedenen Medien auf bevorstehende Katastrophen hingewiesen werden. Artensterben, Bienensterben, Vogelsterben, Baumsterben, Klimaerwärmung und und und... Kleinere Artikel bis doppelseitige Reportagen, für mich ein Hohn!

Solange die Staaten und vor allem Österreich nicht eine Reduzierung der Verbauung stoppen, solange man nicht aufhört, riesige Glasfassaden zu errichten und solange man Waldstück um Waldstück rodet, wird diese Katastrophe nicht zum Aufhalten sein. Da können noch so viele Kinder in der Unterrichtszeit auf die Straße gehen, solange ihnen keiner beibringt, dass Müll und vor allem Plastik und Aludosen nichts auf Wiesen und in Wäldern verloren hat, ist es sinnlos für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen.

In den letzten Tagen konnte ich mehrfach in verschiedenen Medien das Ersuchen an die Gartenbesitzer lesen, die Hecken doch bitte nicht in der Brutzeit zu schneiden, das sich im dichten Geäst so manches Vogelpärchen zum Brüten zurückgezogen hat. Leider verabsäumt man bei den großen Genossenschaften anzusetzen und deren Hausbetreuer nicht gerade jetzt den Auftrag zum Hecken schneiden zu erteilen. Aber auch Gemeindearbeiter, die ja beschäftigt werden müssen, sieht man immer wieder in dieser heiklen Zeit der Brutpflege, wie sie die Hecken brutalst niederschneiden. Also was soll da der Kleingartenbenützer, wenn er sich an das Ersuchen hält, ausrichten? Es ist dieser besagte Tropfen auf den heißen Stein.

Für was haben wir eine Naturschutzbehörde, wenn sie nicht fähig ist, unsere Natur zu schützen?

Mein Ersuchen wäre eine Bewusstmachung an die verantwortlichen großen Macher, seitens der Naturschutzbehörde!





Anita Bauer, 5020 Salzburg