6000 Blockflöten für die Volksschulen

Bezugnehmend auf den Artikel in den SN vom 26. 8. 2022 über die Initiative von Frau Fuchs über die Verteilung von 6000 Blockflöten (deutsche oder barocke Bohrung?) in den Volksschulen, finde ich es als meine Pflicht, meine Meinung als (schon pensionierte) Lehrerin für Blockflöte, die am Mozarteum bei Frau Prof. Keldorfer studierte und an der Musikschule Salzburg und in Oberösterreich unterrichtete, darzulegen.

Ich schätze Frau Fuchs sehr! Sie leistet großartiges was ihre Philharmonie betrifft, was die Kinder- und Jugendarbeit betrifft und bringt frischen Wind in viele musikalische Bereiche. Aber die Beglückung mit 6000 Blockflöten in den Volksschulen birgt einige Gefahren mit sich.

1. Wie können Volksschullehrer, die kein Blockflötenstudium gemacht haben, Blockflöte unterrichten - und das in einer Klasse mit 20 bis 25 Kindern? Es ist ganz wichtig, dass jeder Instrumentalunterricht von Anfang an in die Hände von ausgebildeten, guten Lehrern gelegt wird. Und für diese wäre es nicht einfach, soviele Kinder auf einmal zu unterrichten. Wie soll man da die Körperhaltung, die Fingerhaltung und die Anblastechnik überwachen können? Diese Situation erinnert mich an meine Anfangszeit an der Musikschule Salzburg, wo ich auch Schüler von unausgebildeten Lehrern übernehmen musste. Was das heißt, weiß jeder Musiklehrer. Es stellt sich mir die Frage, wie gut man mit Hilfe eines "Heftchens" für die Lehrer dieses Instrument gut unterrichten kann. Wie ausführlich ist das Heftchen?

2. Wenn man also im Rahmen des Volksschulunterrichtes Blockflöte lernen kann, warum sollte man dann noch ins Musikum zum Unterricht gehen, wo er doch an der Volksschule nichts kostet! Wie sollen Eltern den Unterschied eines kostenlosen Gruppenunterrichts an der Volksschule und eines qualifizierten Einzelunterrichts erkennen? Gerade jetzt in dieser finanziell schwierigen Zeit für alle und für die Kunst insbesondere! Ich bitte Frau Fuchs, sich dafür einzusetzen, dass dieser Unterricht von ausgebildeten Lehrern des Musikums durchgeführt wird. Frau Fuchs hat doch schon soviel geleistet auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendförderung. Ich höre immer wieder von der schwierigen Situation bezüglich ausreichend Schülern. Das wäre doch eine wunderbare Lösung!

Und Musiklehrer, die Schüler übernehmen, die bereits Instrumentalunterricht hatten, bekommen Schüler mit einer guten Vorbildung. Ich spreche aus Erfahrung. Es ist nur verwunderlich, dass sich das Musikum noch nicht eingebracht hat, um diesen Unterricht zu übernehmen und die Blockflöte nicht nur als "Einstiegsinstrument" zu betrachten. Der "Ohrenstöpsel" für Lehrer trägt nicht dazu bei, den Unterricht genau zu kontrollieren. Hiermit bitte ich Frau Fuchs, dieses Projekt diesbezüglich noch einmal zu überdenken und ausgebildete Blockflötenlehrer dafür einzusetzen.

Dann ist dieses Projekt wirklich sinnvoll und bringt vielleicht auch Nachwuchs für verschiedene andere Instrumente.



Ruth Amon, 5020 Salzburg