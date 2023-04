73 Verstöße blieben ohne Konsequenzen

Zum Bericht betr. Fiakervertrag in Salzburg: 73 Verstöße gegen die vorgeschriebenen Ruhetage für die Pferde in 24 Tagen. Und der Magistrat hat keine einzige Konsequenz gezogen? Es wird wirklich Zeit, dass sich ein Anwalt einmal genau ansieht, was in Salzburg bei Fiakern und Magistrat los ist. Dass im neuen Vertrag das Hitzefrei und die Ruhetage komplett gestrichen werden sollen, ist inakzeptabel und offenbar ja auch rechtswidrig. Ich bin gespannt, was am 17. April bei der mündlichen Verhandlung am Landesverwaltungsgericht rauskommt.







Alexandra Nobis, BA MA, 5026 Salzburg