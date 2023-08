88-Jährige kriecht unterm Stacheldraht hindurch

Es begann alles mit einer interessanten Reise ins schöne Flachau in Österreich. Dem Großglockner, dem Dachsteingebirge und diversen Almen sollte u. a. ein Besuch abgestattet werden.

Zu Beginn zeigte der Chef unseres gemütlichen Hotels eben dieses Städtchen Flachau auf einem Spaziergang. Da uns dann der Weg im Verlauf des Spaziergangs mit Gehhilfe zu weit wurde, kehrten wir in Absprache um und wollten zum Hotel zurück. Doch wir verfehlten den Aufstiegsweg und landeten auf einer mit rostigem Stacheldraht (doppelreihig) an drei Seiten eingezäunten Wiese. Wir hofften, auf selbiger einen Ausgang zur nahen Straße zu finden, weit gefehlt!

Wir stolperten bergan durch hohes Gras mit Ausschau nach einer Zaunöffnung. Nach mehreren 100 Metern am Zaun entlang fasste ich 88-Jährige den Entschluss, durch den Stacheldraht zu kriechen, um auf die angrenzende Straße zu gelangen. Auf dem Bauch auf der Erde liegend robbte ich mich mit meines 89-jährigen Ehemannes Hilfe unverletzt durch den Stacheldraht hindurch und kam auf dem Schotterstreifen neben der Straße an. Aber ich lag auf dem Bauch, die Knie drückten in den scharfen Schotter, nichts zum Festhalten beim Aufstehen in der Nähe!

Zufällig kam ein junger Mann per Motorrad vorbei, der mir sofort half aufzustehen. Und dann kam außerdem noch ein Pkw-Fahrer, der auch spontan anhielt, und gemeinsam halfen die beiden meinem Ehemann auch durch den doppelten Stacheldraht, ohne jegliche Verletzung. Anschließend fuhr uns der junge Mann im Pkw in unser Hotel, das fast am anderen Ortsende von Flachau lag.

Unser großer Dank gilt den beiden unbekannten jungen Männern aus Flachau, die am 9. Juli 2023 selbstverständlich und so hilfsbereit uns Touristen aus unserer misslichen Lage befreiten. Flachau bleibt uns auch deshalb in bester Erinnerung.







Marianne Liebisch, D-15827 Blankenfelde-Mahlow (Brandenburg)