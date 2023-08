9,7 Prozent Pension - zu viel, zu wenig

Es ist wie mit den Prozentuellen Rohaufschlägen bei den Preisen. Irgendwann werden die Endverbrauchpreise unbezahlbar und so wie man sich fragen soll, ob ein fixer Betrag X als Rohaufschlag reicht, sollte man bei dieser Pensionserhöhung als Basis die Durchschnittspension hernehmen und linear von den 9,7 Prozent nach den unteren Pensionen auf 15 Prozent steigern und bei den oberen auf fünf Prozent heruntergehen. Damit würde die Schere weniger auseinanderklaffen. Besonders bei den kleineren Pensionen wirkt sich ja der Tageswarenkorb viel mehr aus, als bei guten Beamtenpensionen, sowie der PVA-Höchstpension. Solange die Pensionserhöhungen bei zwei Pensionen herum oder so waren, wirkte sich ja die Differenz nicht so gravierend aus. Es ist Unsozial beziehungsweise Unsolidarisch, wenn es für den/die eine bei 9,7 Prozent 120 Teuro ergibt und der/ die andere 300 Teuro bekommt. Ich bin ganz sicher kein Mathematiker, aber 9,7 Prozent sind nur beim "gleichem" Betrag 9,7 Prozent. Das heißt nicht, das ich für eine Volkspension bin, da ich meine ja zumindest 45 Jahre eingezahlt habe.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg