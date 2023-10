A10: Alle Betroffenen sollen sich um Lösungen bemühen

Ich kann das Gejammere der Hotellerie schon nicht mehr hören. Hat doch erst die Autobahn den Tourismus in der heutigen Form ermöglicht. Die Sanierung in einem Zug von Golling bis Werfen ist wichtig. Es sind auch die Beherbergungsbetriebe gefragt, was sie zur Reduzierung der Staus beitragen können.

Die größten Staus sind immer an Samstagen, weil hier in den meisten Fällen die An- und Abreise erfolgt. Würde man z. B. für ein Drittel der Betten andere Wochentage anbieten, so wären das für das betreffende Einzugsgebiet ca. 7000 Pkw weniger am Wochenende. Dass hier die Hotellerie so unflexibel ist, ist mir unverständlich. Es gibt genügend Gäste (Pensionisten oder Eltern mit nicht schulpflichtigen Kindern), die an einem anderen Tag anreisen würden, um nicht im Stau zu stehen.

Was hier außerdem fehlt, ist ein neutraler kompetenter Gesamtkoordinator, der alle Möglichkeiten der Stauvermeidung bzw.

-reduzierung einbringt und auch umsetzen kann, wie z. B. Geschwindigkeitsreduktionen von 130 auf 100 km/h, von 100 auf 80 km/h und dann auf 60 km/h schon mindestens 10 bis 30 km vor der Einfahrt in die Tunnels. Damit vermeidet man viel Stillstand vor den Tunnels. Es ist besser und umweltfreundlicher, langsamer zu fahren als zu stehen.

Ein weiterer Vorschlag wären kostenlose Autoschleusen durch die ÖBB z. B. von Hallein/Kuchl bis Bischofshofen und retour. Bei drei Zügen pro Stunde wären das ca. 1800 Pkw weniger auf der Autobahn. Dies wäre auch für Pendler von Vorteil, die nicht in der Nähe eines Bahnhofs oder einer Bushaltestelle arbeiten.

Bei Stau sollte nur eine begrenzte Menge an Pkw über den Pass Lueg umgeleitet werden und durch Polizei an den Kreuzungen und durch die Asfinag bei den Abfahrten der Verkehrsfluss beschleunigt werden (anstatt zu strafen oder ganz zu sperren).

Es sollte auch überprüft werden, ob die Arbeiten an den Baustellen nicht noch mehr beschleunigt werden können. Eventuelle Mehrkosten dürfen bei dieser Mega-Baustelle keine Rolle spielen.

Nur wenn sich alle Betroffenen gemeinsam um Lösungen bemühen, kann eine entscheidende Verbesserung der jetzigen Situation ermöglicht werden.

Bernhard Part, 4780 Schärding