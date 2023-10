A10: Hinten anstellen!

Zur Tauernautobahn: Warum kennt die Natur den "Gänsemarsch"? Alle watscheln schön hintereinander her. Warum funktioniert der Besucherandrang vor Museen, "Madame Tussauds " in London und dem Kronschatz am Tower? Hier anstellen, heißt es dort überall, auch in Geschäften. Wenn zwei, drei Briten sich wo anstellen, bilden sie eine Schlange.

Warum funktioniert in Nordamerika die Geschwindigkeitsregel auf Straßen? Und nicht nur dort! Auch das Sich-hinten-Anstellen. Mein Vorschlag: "Gänsemarsch" bis weit, weit, weit nach hinten, nicht erst vor den Tunnelportalen. Das gilt für jede Staubildung. A10 "bis zum Walserberg" zurück, bis zum Radstädter Tauerntunnel zurück.

Nicht nur dort!

Theo Luigs, 5023 Salzburg-Gnigl