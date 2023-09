Als Salzburgerin in Tirol lese ich regelmäßig die SN, um ein bisschen über Salzburg informiert zu bleiben.

In den letzten Tagen stellen sich mir allerdings die Haare auf, wenn ich die Kommentare zur A10 Tunnelsanierung lese. Da wird der Asfinag vorgeworfen, ihre Pläne in Wiener Büros ohne Kenntnis der Lage vor Ort entworfen zu haben und im selben Artikel vorgeschlagen, den Transitverkehr großräumig über die Brennerroute umzuleiten. Diese Forderung kam sogar mehrmals vor. Das kann nur jemandem in einem Salzburger Büro ohne Kenntnis der Lage vor Ort einfallen! Die A13 Brennerautobahn wird derzeit jährlich von 2,5 Mio. LKW und 11 Mio. PKW befahren, was an sich schon Wahnsinn ist. Und derzeit steht die Sanierung der Luegbrücke an, was für mindestens zwei Jahre eine Einspurigkeit für die A13 in diesem Abschnitt bedeutet.

Vielleicht sorgen höhere Treibstoffpreise und die Baumaßnahmen endlich dafür, dass sich Unternehmen und Private genauer überlegen, welche Fahrten wirklich notwendig und sinnvoll sind und welche man weglassen oder mit Öffis bewältigen könnte.





Dr. Brigitte Scott, 6401 Inzing