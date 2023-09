A10-Tunnelsanierung: Die Betroffenen müssen die Folgen tragen

Seit ca. 15 Jahren pendle ich fast täglich zwischen St. Veit i. Pg. und Hallein. Dabei ist das Auto nicht nur zum Zweck des Pendelns, sondern auch zur Wahrnehmung meiner Arbeit an unterschiedlichen Orten im Land Salzburg unverzichtbar. Ich ziehe nun folgenden Vergleich: Muss ein Lift eines Skiressorts oder ein Hotel in einer Ferienregion für den Saisonstart fertiggestellt sein, so ziehen alle Firmen an einem Strang, wird ab und an sogar im Schichtbetrieb gearbeitet, um zum vereinbarten Zeitpunkt schnellstmöglich fertig zu sein. Auf der Tauernautobahn-Baustelle Tunnelsanierung Golling-Werfen arbeitet um 6.30 Uhr Morgens, wenn gefühlt alle pendelnden Pinzgauer und Pongauer schon ihrer Arbeit nachgehen, genau gar keiner.

Da wundern einen die zwei mal zehn Monate Bauzeit nicht mehr und man fühlt sich zugleich wie der letzte Depp, wenn die ganze Zeit beschwichtigt wird, dass alles Mögliche unternommen wird, damit die Baustelle rasch fertig gestellt wird. Und dann kann man hautnah im Stau - da hat man ja genug Zeit zum Beobachten - miterleben, dass dem genau gar nicht so ist.

Wie bei vergleichbaren Themen wird es auch in diesem Fall so sein, die Politik redet, die Asfinag als Staatsbetrieb fährt drüber, weil es eh nix zu verlieren gibt, und lösen wird das Problem die Zivilgesellschaft müssen, indem - salopp gesagt - alle Betroffenen früher aufstehen müssen und später nach Hause kommen. Den wirtschaftlichen Verlust als Folge der Einschränkung kann ich als Nicht-Ökonom nicht beziffern, der Hausverstand sagt mir aber, dass es den gibt und der nicht gering ausfällt. Hauptsache die Section Control im Baustellenbereich wurde perfekt eingerichtet! Applaus allen Beteiligten!

Michael Dum MSc, 5621 St. Veit im Pongau