Abbau von Sprachheilstunden

Es ist mir völlig unverständlich, dass in so einem elementaren Bereich wie Sprachheilunterricht zwar qualifiziertes Personal vorhanden ist, als solches aber nicht eingesetzt werden kann, da es fehlende Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen ersetzen muss.

Sich mitzuteilen, diskutieren, Erlerntes wiedergeben zu können, Freunde gewinnen, Beziehungen zu pflegen und vieles mehr, wozu Sprache unabdingbar ist, wird in den Schulen sukzessive nicht mehr gefördert.

Wie ist das möglich, wenn seit Jahrzehnten bekannt ist, was jetzt eingetreten ist? Wer ist für diese gravierenden Versäumnisse verantwortlich? Was "beraten" all die vielen Berater und Beraterinnen in den Ministerien?

Sollten wir nicht "kluge Köpfe" haben, die sich vor allem um die Zukunft der nächsten Generationen kümmern oder ist der Egozentrismus schon so fortgeschritten, dass es tatsächlich nur noch um die nächste Wahl geht - und fürs Kreuzerl brauchts bekanntlich keine Sprache.

Dipl.Päd. Dr. Maria Fallend, 5020 Salzburg