An jedem Sonntagvormittag gibt es zwischen 8.30 und 11.00 Uhr viele Möglichkeiten, einen Gottesdienst in Salzburg-Stadt zu besuchen. Leider ist dies am Sonntagabend kaum möglich. Die Kajetanerkirche, die Kapuzinerkirche und St. Blasius sind die Ausnahmen. Gemeinsam mit der Familie das Wochenende ausklingen zu lassen, Kraft und Gebet in die neue Woche mitzunehmen - sicher würden viele Gläubige dies gerne annehmen. Für einen großen Pfarrverband gäbe es hier sicher die Möglichkeit.



Stefanie Lanzdorf, 5020 Salzburg