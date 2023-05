Abfahrtssperren rigoros kontrollieren

Megastau am Pfingstsamstag, so wie schon in den vergangenen Jahren. Verkehrslandesrat Schnöll ist unfähig, wirksame Maßnahmen gegen diese jedes Jahr wiederkehrenden Staus auf den Landes- und Gemeindestraßen im Salzachtal durchzuführen bzw. dafür zu sorgen, dass die Abfahrtssperren von den Autobahnen lückenlos mit mehr Personal oder zusätzlicher Polizei vom Grenzübergang Salzburg bis in den Pongau an den Wochenenden rigoros kontrolliert werden.

Der Meinung des Bürgermeisters von Hallein, dass diese Sperren nicht funktionieren und es einer lückenlosen Kontrolle bedarf, kann ich nur zustimmen. Über die Aussage des Bürgermeisters von Kuchl, "da helfen auch keine Sperren, daher auch kein Vorwurf an Verkehrslandesrat Schnöll", kann man sich nur wundern und den Kopf schütteln.

Den Stau auf der Autobahn kann man nicht verhindern. Wenn der Wachdienst aber nur jene Autos, die nachweislich bei uns Urlaub machen, an Samstagen herunterfahren lässt, dann gäbe es bei guter Organisation diese Probleme auf den Bundesstraßen nicht. Und für die Ferienzeit wird sich die Bevölkerung daran gewöhnen müssen. Denn es wird sich kaum etwas ändern, nein, es wird noch ärger werden und die Politik schaut ratlos zu.

Erwin Holzer, 5431 Kuchl