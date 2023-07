Abfall am Salzburger Ufer des Mondsees

Die heimischen Badeseen weisen eine sehr gute Wasserqualität auf (Artikel "Nur in Zypern ist das Wasser sauberer" vom 11. Juli 2023). Unerwähnt bleibt aber jene Artenvielfalt, die ich z. B. am Salzburger Ufer des Mondsees, in Oberburgau, finden konnte. Dieses Gestade bietet durch liegen gelassene Lebensmittel beziehungsweise deren Verpackung ein Eldorado für Maden und Ratten.

Mag es daran liegen, dass die dort Badenden die Gepflogenheiten der österreichischen Abfallwirtschaft nicht verinnerlicht haben oder dass die zuständige Gemeinde St. Gilgen durch den Scharfling diesbezüglich sichteingeschränkt ist?

Schön wäre es aber doch, wenn wir zusammen wieder ein ideales Umfeld schaffen würden. Im Sinne der Artenvielfalt nicht so sehr für den Nachwuchs von Musca domestica bzw. Rattus norvegicus, sondern für den Homo sapiens!



Christina Schönmayr, 5301 Eugendorf