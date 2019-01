Abfallgebühr für Raketen

Am Neujahrstag sind die traurigen Überreste der Silvesterkracherei auf dem Parkplatz vor dem Friedhof unserer Landgemeinde und den nebenan liegenden Futterwiesen zu besichtigen. Wirklich schlimm, aber wie mag es erst in den Großstädten aussehen? Abgesehen von der Frage, warum diese unnötigen privaten Feuerwerke nicht generell verboten werden, stelle ich die Überlegung einer Abfallentsorgungsabgabe von, sagen wir, 10 Euro pro Feuerwerks- und Knallkörper zur Diskussion. Wieso müssen die Reinigungskräfte und in unserem Fall auch der betroffene Landwirt die Aufräumkosten tragen? Das beste Erziehungsmittel ist der Geldbeutel. Dem Argument, man fördere dadurch den Verkauf über Internet, halte ich entgegen, dass es sehr wohl möglich ist, Internetseiten zu sperren. Natürlich aber nur auf gesetzlicher Grundlage.



Gernot Waschmann, 5751 Maishofen