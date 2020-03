Der Abfallservice der Stadt Salzburg informiert seine Kunden, dass ab der KW 14 die Restmülltonne in Hinkunft nur mehr alle 14 Tage entleert wird. Es ist sicher richtig und auch im Interesse der Umwelt gut, weil damit NO x und Feinstaub-Emissionen reduziert werden. Eigenartig in dem Schreiben ist jedoch die Mitteilung, dass es dadurch zu keiner Erhöhung der jährlichen Abfallwirtschaftsgebühr kommt, obwohl die Leistung halbiert wird. Der Abfallservice der Stadt Salzburg könnte doch einen Teil der Einsparung an seine Kunden weitergeben und die Kunden nicht automatisch auffordern, eine größere Restmülltonne zu bestellen, sondern die Kunden dazu bringen, den Müll noch besser zu trennen bzw. für eine Reduktion des Restmülls zu sorgen.





Ing. Roland Huber, 5020 Salzburg