Höflichkeit zähmt Machtrausch und Ideologie. Leider ist sie in Zeiten gepflegter Empfindlichkeiten aus dem Fokus gefallen. Nicht, dass Erdoğan der EU-Kommissionspräsidentin keinen adäquaten Sitz anbot, ist so empörend; bei ihm kann man die Ansprüche an Anstand nicht niedrig genug ansetzen. Ich war nicht dabei.

Aber es ist für mich unvorstellbar, an Stelle Charles Michels der Dame nicht meinen Platz anzubieten. Nichts hätte das Rüpelhafe des Autokraten besser entlarvt.

Erhard Petzel, 5020 Salzburg