Abhängigkeit der EU ist zu groß

Der Artikel "Der Kampf der politischen Systeme" (Alexander Purger, SN v. 9. 7.) bietet eine treffliche Beschreibung der Lage, die in Österreich offenbar zwar (nahezu) hoffnungslos, aber doch nicht so ernst ist, dass man sie ernst nehmen müsste. (Anlehnung an Alfred Polgar). Es tobt ein brutaler Krieg zwischen Russland und der Ukraine unter Einsatz hochentwickelter Waffensysteme, was aber leider nicht nur zur gegenseitigen Vernichtung derselben, sondern zu tausendfachem grausamen Sterben von Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten führt. Details darüber sparen die TV-Anstalten bisher noch aus.

Diesen Krieg hat ohne Zweifel Putin begonnen und zu verantworten.

Ob er aber auch für den Wirtschaftskrieg verantwortlich ist, der sich langsam zu einem totalen zu entwickeln droht, darüber kann man wohl zumindest divergierender Meinung sein. Letztlich war es die EU, die zur Unterstützung der Ukraine autonom die Sanktionen gegen Russland und den daraus resultierenden Bann der Gasimporte beschlossen hat - in der publizierten Erwartung, damit Putin zum Einlenken zu zwingen. Diese Reaktion stellt sich aber mehr und mehr nicht nur als falsch, sondern sogar konterproduktiv heraus, wobei es schier unvorstellbar ist, dass sich Brüssel dessen nicht ohnehin schon von Anfang an bewusst sein musste. Die Abhängigkeit der Europäer von Energieimporten aus Russland war ja kein peinlich gehütetes Geheimnis der Mitgliedsstaaten. Am Gas- und Ölhahn dreht die EU somit letztlich selbst. Dass Putin dies ausnützt, ist ja nur logisch!

Friedrich Wiesinger, 4822 Bad Goisern