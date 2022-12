Abkassieren beim Kinobesuch

Am 25. Dezember (einem Sonntag) war ich mit Freunden im Kino (Cineplexx Airport) in Wals-Himmelreich. Wir parkten ab 16 Uhr mit zwei Autos in einem Bereich, in dem die Parkzeit mit 180 Minuten beschränkt ist. Der Kinobesuch dauerte länger als erwartet. Als wir um 19.20 Uhr wieder bei den Autos waren, fanden wir zwei Zahlungsaufforderungen über je 65,00 Euro (!) vor - wegen Überschreitung der Parkdauer. Diese waren um 19.05 Uhr ausgestellt worden.

An einem Sonntag (fast alle Einrichtungen sind geschlossen und der Parkplatz - bis auf unsere zwei Autos - leer) halte ich es (höflich gesagt) für unverschämt, nach einer Zeitüberschreitung von nur wenigen Minuten solche Forderungen zu stellen.



Dr. Christian Weiss, 5020 Salzburg