Ich schäme mich - stellvertretend für viele anständige Bayern - für das Verhalten deutscher Polizisten, für das Abkassieren harmloser Tourengeher am Rossfeld. Wir

alle sind an guten nachbarschaftlichen Beziehungen interessiert, so kann man mit seinen Nachbarn nicht umgehen. Das Bestrafen von Sportlern, die sich in freier Natur mit ausreichend Abstand zu anderen bewegen, ist schikanös und seuchentechnisch völlig unsinnig.





Dr. Nikolaus Fabich, D-83410 Laufen