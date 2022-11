Ablenkungsmanöver der Verantwortlichen für das Kobenzl

Zu "Als das Kobenzl ein Luxushotel für Promis war" (SN vom 9. 11. 2022): Nicht der geringste Anlass bestand seitens der "Salzburger Nachrichten" für diesen Beitrag, der die glorreiche Zeit des seinerzeitigen Luxushotels Kobenzl am Gaisberg widerspiegelt.

Es handelt sich vielmehr um ein reines Ablenkungsmanöver der seinerzeitigen und letzten Verantwortlichen, die für die vier Jahre lange leer stehende Liegenschaft durch vertraglich gesicherte Zahlungen in der Höhe von 30.000 Euro monatlich und weiter verantwortlich sind. Abgesehen von der dilettantischen Zweckwidmung, bei dem Fehlen jeder Versorgungseinrichtungen in ca. 850 m Seehöhe, wurden und werden Gelder von Bürgern verschenkt.

Niemand war in der Lage zu erkennen, was diese monatliche Miete und deren Größe, vergleichend für einen Handwerksbetrieb in Österreich, bedeuten könnte. 30.000 Euro monatlich, von welcher Grundlage z. B. vom Gewinn, etc.

Personen wie immer, die dazu beigetragen haben, Geld nachweislich zu verschenken, haben mangels jeder Verantwortlichkeit nichts zu suchen und mögen umgehend ihren Rücktritt erklären. (Mikl-Leitner) u. a.

Ing. Harald Hübner, 5020 Salzburg