Abriss wurde verhindert

Zu "Historisches Gebäude ist wieder zu haben" (SN, 5. Oktober):

Danke an das Bundesdenkmalamt, die Justiz und vor allem an den Anrainer, der den Abriss des Wispelhofes in Werfen verhindert hat. Der bereits erteilte Abrissbescheid der Gemeinde für das schützenswerte Objekt zeigt ein weiteres Mal, dass Raumordnung und Baurechtssachen weg von den Gemeinden gehören, in der Hoffnung, dass die Verhaberung auf Landesebene weniger ausgeprägt ist. Wenn das 100 Jahre alte Objekt - das der Bauträger ohne Schulterzucken niederreißen und durch 20 Einheiten mit Tiefgarage ersetzen wollte - jetzt auf der Website ebendieses Bauträgers plötzlich als "einmaliges Liebhaberstück, Beispiel für schönste Handwerkskunst und künstlerischer Zeitzeuge" (SN vom 5. Oktober) angepriesen wird, so lässt das tief in Gedanken und Motive blicken. Die Geschichte bietet auch für den Besitzer der Baufirma die Gelegenheit, zu lernen, dass uns unersättliche Profitgier als Allgemeinheit nicht weiterbringen.





Thomas Haas, 5020 Salzburg